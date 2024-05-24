急須　伊賀　下和弘　shimo kazuhiro

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カラー···グリーン種類···急須サイズ 形が歪のために真ん中辺りを計測。長さ17.5㎝幅11㎝ 高さ7.5〜9㎝くらい。使用回数は1〜2回くらい。ガラス張りの食器棚に飾っていましたので美品です。使ったことはありませんがオシャレな土瓶蒸しの器としても使える急須です。下和弘 shimokazuhiro1971年大阪府交野市生まれ1995年佐賀県立有田窯業大学研究科卒業メッセージIN美濃95に出展佐賀・愛知で修行鯉江良二に1年間師事1996年三重県伊賀市に陶房を開く以降、全国各地にて個展主体に活動全国にファンがいる人気の作家さんです。