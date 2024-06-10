DX デカウイングロボ デカレンジャー

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商品詳細
デカウイングロボです。傷に関しましては、画像の通りでございます。全体的に使用感はあります。レッドのT字ジョイントが少し緩くなってます。合体にはあまり影響はございません。動作確認済みです。部品は揃っておりますが、箱や説明書はございません。
http://narcologia.ru/goods/cotton781761.html
http://narcologia.ru/goods/assessor718703.html
http://narcologia.ru/goods/message372427.html
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