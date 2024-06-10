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DX デカウイングロボ デカレンジャー
商品番号 T96384615383
商品名

DX デカウイングロボ デカレンジャー
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

デカウイングロボです。傷に関しましては、画像の通りでございます。全体的に使用感はあります。レッドのT字ジョイントが少し緩くなってます。合体にはあまり影響はございません。動作確認済みです。部品は揃っておりますが、箱や説明書はございません。
http://narcologia.ru/goods/cotton781761.html
http://narcologia.ru/goods/assessor718703.html
http://narcologia.ru/goods/message372427.html
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