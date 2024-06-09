B’z LIVE-GYM2019 NEW LOVE サマーパーカーM

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商品詳細
Mサイズになります。サイズが合わなかったため、出品します。何度か試着をして、使用せず自宅保管ていました。ビニール袋は破れてしまったため、新しいもので梱包させていただきます。【サイズ】[S]着丈:約64cm/身幅:約48cm[M]着丈:約67cm/身幅:約51cm[L]着丈:約70cm/身幅:約54cm[XL]着丈:約73cm/身幅:約57cm※サイズは縫製の仕上がりにより2〜3cmほど誤差が生じる場合がございます、ご了承ください。#Bz#松本孝弘#稲葉浩志#LIVEGYM2019#NEWLOVE
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