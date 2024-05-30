FURMAN ( ファーマン ) D10-PFP　パワーディストリビューター

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商品詳細
若干傷ありますが問題なく使用出来ます。■パワーディストリビューター■3ピンACコンセント後部10個■基本機能を押さえたリーズナブルなパワーディストリビューターです。ON/OFFスイッチがありませんが、アウトレットがもっと必要な時に、スイッチ付きモデルの拡張用としても使えます。■安全ブレーカーを装備。合計の使用容量が限界（15アンペア）を越えた時に安全ブレーカーが落ちます。その場合リセットは簡単にボタンを押すだけです。■アンスイッチド■ケーブル：1.8m■483W×100D×44Hmm■2.3kg
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