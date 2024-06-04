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ダイナミックマイク　PRIMO UD-312
商品番号 I33360918440
商品名

ダイナミックマイク　PRIMO UD-312
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コメント無し、即購入歓迎。早いもの勝ち。ダイナミックマイク　PRIMOUD-312です。画像にある本体のみです。ケースやケーブルはございません。細かい傷がありますが、全体的に良い状態です。動作確認済みです。使っていただける方にお譲りしたいと思っております。　前述の通りお箱はございませんので、ご理解いただける方はご購入お待ちしております。マイクロホン用途:音楽用マイクマイク・ステレオ対応:モノラルマイクマイク・ワイヤレス:ワイヤードマイクマイク・方式:ダイナミック型マイク#プリモ#PRIMO
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