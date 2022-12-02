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ポケモンカード VSTARユニバース　12パック
商品番号 J76701708148
商品名

ポケモンカード VSTARユニバース　12パック
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 3,353 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカード　VSTARユニバース　12パック6/6,8/25に購入制限のある家電量販店で購入したものです。サーチ等はしていませんが、ランダム商品なので封入率が分からないため中身での評価はおやめください。初期のパックのスレやキズがあることがあります。トラブル防止のため交換や返品はご対応できません。自宅保管なので神経質な方や気にされる方のご購入はご遠慮ください。以上、ご検討宜しくお願い致します。
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