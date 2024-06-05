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中国美術　希少　古玩 伝統工芸　真鍮トレ
商品番号 X82419775369
商品名

中国美術　希少　古玩 伝統工芸　真鍮トレ
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 6,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

貴重な中国美術真鍮トレ入手困難今の真鍮トレ2枚です絵が描かれてます早い者が勝ちですサイズ　　大　直径　30㎝高さ　1.5㎝小　直径　28㎝　　　　　　　高さ　1㎝重さ　1.3㎏(2枚)
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