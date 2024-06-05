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【真作】米泉/梅花山水人物図/山水図/梅渓訪友図/掛軸/名家伝来/AD-320
商品番号 D75253248292
商品名

【真作】米泉/梅花山水人物図/山水図/梅渓訪友図/掛軸/名家伝来/AD-320
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 5,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【真作】【参考】米泉【作品状態】本紙は紙本肉筆です。本紙は時代感あり、全体に多数の汚れシミ、折れ、巻シワなどあります。状態は悪いです。表装は絹表装で多少の巻シワあります。軸先は牙です。　　　　桐合せ箱付　　軸丈　　縦　210㎝　×　幅　52㎝　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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