真作】米泉/梅花山水人物図/山水図/梅渓訪友図/掛軸/名家伝来/AD-320 ...

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【真作】【参考】米泉【作品状態】本紙は紙本肉筆です。本紙は時代感あり、全体に多数の汚れシミ、折れ、巻シワなどあります。状態は悪いです。表装は絹表装で多少の巻シワあります。軸先は牙です。 桐合せ箱付 軸丈 縦 210㎝ × 幅 52㎝ 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。