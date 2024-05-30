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- デッキシールド「カイリュー」32枚×2 セット(ポケセン限定)
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商品詳細
ポケモンセンター限定スリーブ「カイリュー＋タツベイ＋チルタリス」の64枚セットになりますこちらは未使用品ですが配送の都合や枚数確認の関係で開封することがあります。未開封品を求める方は購入をご遠慮下さい。◎値下げ不可◎バラ売り不可◎即購入okポケカスリーブポケモンカードサプライ···デッキシールド(スリーブ)
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