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中川一政「項羽」銅版画50.5×40cm | 絵画買取価格査定



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古美術 藤島 - 中川一政 銅版画「二つの矢 | 古美術品専門サイト ...



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中川一政「百合枇杷(びわ)」木版画 :: 絵画買取・絵画販売専門店 ...



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中川一政「椿(小)」版画56×42cm | 絵画買取価格査定



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中川 一政 リトグラフ「蛙図」 ｜骨董品買取 緑和堂



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中川一政「椿」リトグラフ :: 絵画買取・絵画販売専門店 - 株式会社 ...

中川一政さんの版画作品です飾る場所も無く、押入れにしまっておりました。額縁は、塗装が剥げている箇所あります。作品には特に傷みは見られません。作品、左のサイン A.P （アーティストプルーフ） ネットの小野画廊さんでは、45000円で販売されております。二つの矢 中川一政 で検索、ご確認ください。何かに気になる事がございましたら、ご質問ください。#絵画 #向田邦子中川一政