B'z ガチャ　ヤンマースタジアム長居　9/24

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商品詳細
B'zLIVE-GYM2023ガチャご覧頂き有難うございます。被りましたので出品限定チャーム1個リスバン 1個finalリスバン1個バラ売り不可撮影のため開封未使用ですか ご理解頂ける方よろしくお願い致します。ガチャカプセルは外して発送致します。
http://narcologia.ru/goods/moisture54269.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant167882.html
http://narcologia.ru/goods/waveform923317.html
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