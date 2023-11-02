YAMAHA P-515B

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商品詳細
YAMAHAP-515Bヤマハ#ヤマハ#YAMAHAP_515B私生活が忙しく弾かなくなってしまいました。そしてコンピューターが壊れてしまい、お金がかかりるのため、出品致します。【商品詳細】購入時間：２０２３―７月全体は汚れもなく綺麗です。傷があるのは右側ですが、２ｃｍのみのスクラッチです、近づかないと、ほとんど見えないくらいの傷です。【送付時お付けする品】*電源アダプター*クラシック名曲50選（楽譜集）*譜面台*取り扱い説明書*YAMAHA保証書*Xスタンド*ペダル（FC4A）*カバー*モニターヘッドホン SNOY MDR―7506（何年前に中国で購入しました、古いですが、まだ使えます）【配送について】送料は購入者様の御負担になりますのでご注意ください。東京都中野区の方までお越し頂ける方は直接お受け取りも可能です。直接お受け取りをご希望の場合はコメントでその旨ご連絡ください。種類...電子ピアノ
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit635286.html
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