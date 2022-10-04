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〈品〉マトイ　スケールフィギュア
商品番号 M83683764291
商品名

〈品〉マトイ　スケールフィギュア
ブランド名 コトブキヤ
特別価格 税込 3,705 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コトブキヤファンタシースターオンライン2マトイNidy-2D-Ver.1/7完成品フィギュア開封済み、中古品です。箱から出して、2週間ほど飾っておりました。フィギュア本体、および外箱に目立った傷や汚れはありません。
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http://narcologia.ru/goods/reflector836764.html
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