〈品〉マトイ　スケールフィギュア

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商品詳細
コトブキヤファンタシースターオンライン2マトイNidy-2D-Ver.1/7完成品フィギュア開封済み、中古品です。箱から出して、2週間ほど飾っておりました。フィギュア本体、および外箱に目立った傷や汚れはありません。
http://narcologia.ru/goods/financier123560.html
http://narcologia.ru/goods/reflector836764.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate403977.html
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