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16dソフビコレクション★ ブルーザー・ブロディ チェーン付き 超獣 HAO
商品番号 Y72380108848
商品名

16dソフビコレクション★ ブルーザー・ブロディ チェーン付き 超獣 HAO
ブランド名 メディコムトイ
特別価格 税込 4,488 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メーカー16dソフビ品名ブルーザーブロディ全高約　　13am未開封ですが細かいスレ等は、ご了承下さいスケール···1/18
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