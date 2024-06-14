Cliuedonクライブドンコレクションピンバッチ米.英.仏.独.日.他軍用機 ...

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期間限定出品の予定CliuedonCliuedonクライブドン.コレクションピンバッチ2009年購入英国製造メーカークライブドン製品取り寄せ購入日本の輸入代理店ウイン正規商品銀座松坂屋百貨店地下1F.MONOSHOPにて購入(写真10)レシート2009年購入時一点価格￥1700未使用品.88種類+おまけ1種(破損修繕済の為)合計89種類【セット出品のみでお願い致します】写真使用のライターケース付きコレクションの整理の為出品します商品は一つ一つプラスチック製の容器に入り台座に商品(ピンバッチ)が止まっています金メッキ?と思われますモノクロのカタログをもらい集めている内に、現場に無い商品は正規代理店に取り寄せてもらい、カラー版カタログを同封でいただきまた取り寄せ集めましたアメリカ.イギリス.ドイツ.フランス.日本.他各国の第二次世界大戦軍用機や購入当時の現用軍用機を主にコレクションしましたケースが多くなりショップのショーウインドウで販売していたのと同じ感じのライターケースを購入して保管しましたピンバッチケース寸法 縦約3.5cm横約4cm高さ約2.1cm 一点のみ寸法縦約4.3cm横約6cm高さ2.3cmライターケース寸法 縦約34cm横約54cm高さ約7cmケースに縦横に計64個の収納が可能です下に64個収納上にライター用の収納板を使用して残り25ケースを入れました2段重ねての収納可能です(写真9)ケース金メッキの留め具有Lighter・collectionBox(ナトー材/Black)ケースは同じ銀座松坂屋百貨店にて2009年購入約￥10000でした購入当時にカタリナ飛行艇の翼を不注意で破損してしまいました(瞬間接着剤で修繕済)その為におまけの商品にしました商品の機種名は経年の為に消えている商品有りカラー版カタログにて判別可能ここで紹介不可の為他に商品紹介出品をしていますピンズ89種類.使用ケース.カラー版.モノクロ版カタログ付き(レシートは付きません)素人の保管及び梱包なので神経質な方のご購入はご遠慮下さい。商品ご購入時は写真説明文をご理解されご購入されますようによろしくお願い致します予告なく出品を取りやめる事が有ります#CLIUEDON#軍用機#ピンバッチ#クライブドン