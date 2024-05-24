YAMAHA ヤマハフルート YFL-411 オーバーホール済

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。ヤマハフルートYFL-411となります。管体銀製で現行412の前のモデルとなります。消耗パーツ（タンポ・ヘッドコルク・キイコルク）は全て交換、磨きも行っております。本体とケースのみでケースカバーは付属していません。ご参考までに当時定価は196900円となります。よろしくお願い致します。種類···フルート
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