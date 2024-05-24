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非売品 トロピカルージュプリキュア　Blu-ray　全巻購入特典　色紙
商品番号 E91954552895
商品名

非売品 トロピカルージュプリキュア　Blu-ray　全巻購入特典　色紙
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 6,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

期間限定で再出品です写真の通り、飾った時に放送のビニールの一部が傷んでしまいました。中の色紙には影響していないと思います。Blu-ray全4巻購入特典で頂いたものです。中谷友紀子　描き下ろしトロピカルージュ！プリキュアトロピカルージュプリキュアトロピカルージュ　プリキュアプリキュアキュアサマーキュアラメールキュアコーラルキュアパパイアキュアフラミンゴ夏海まなつローラ涼村さんご一之瀬みのり滝沢あすかくるるん
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