1313 茶道具　鋳銅　皆具　藤井宗喜　造

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茶道具 鋳銅 皆具 藤井宗喜 造状態、詳細につきましては画像にて確認の程よろしくお願い致します。未使用品ですが、長期保管品の為、杓立の内部に汚れがあります。他は汚れがありません。箱ありプチプチで丁寧に梱包して、郵送します★即購入歓迎です 24時間以内発送ご検討中の方はぜひコメントお待ちしております(^-^)価格相談もぜひ！希望額ご提示ください！トラブル防止のため返品・返金には対応出来ませんので予めご了承くださいませ。