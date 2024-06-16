【INI】髙塚大夢　39点 公式グッズ CD トレカ アザジャ その他

ご覧頂きありがとうございます·͜·推し整理の為、大夢くんを手放す事になりました。大切にして頂ける方へお譲り致します★□A～M期コンプトレカアザジャ□米肌トレカ□officialLightstickトレカ□Awakeningメンバーソロジャケットトレカ□HMVI期クーポン□タワレコカフェポスカ×3□FC特典生写真×3□INImuseumポスカ□INImuseumマグネット□渋谷タワレコフライヤーA、I期プデュ□プライズ品クッション缶バッジブランケット□ユニバーサルメンバーソロカット収納BOX【I】□ユニバーサルメンバーソロカット収納BOX【M】□FC限定盤メンバーソロジャケット【Awakening】※CD内にはトレカはついてません。※クッションは圧縮して発送予定です。全て新品未使用品。CDはトレカを取り出すのに一度開封してますが、その後自宅保管。CD未再生です。丁寧に保管はしておりますが、一度人の手に渡ったものなので初期傷や細かい部分はあるかもしれませんので神経質な方はご購入をお控え下さい·͜·バラ売り 要相談可即購入❌ 購入前にコメント下さい◡̈プロフィールを一読の上、ご購入下さい·͜·ジャンル···男性アイドル



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