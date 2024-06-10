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BTS マテルドール バービー人形　5体
商品番号 J81246573591
商品名

BTS マテルドール バービー人形　5体
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 3,325 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BTSマテルドールバービー人形5体になります。友人が韓国に行った際、購入し譲り受けた商品になります。※1度違う商品で返品以来がありました私の素人主観のせいでもありますが双方気持ちの良い取引を心がけておりますので画像にて納得した上ご購入お願い致します。返品は致しませんのでご了承下さい。ご不明な点があればコメント下さい。#BTS#BTSフィギュア#マテルドール#韓国
http://narcologia.ru/goods/rebellion703578.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation104821.html
http://narcologia.ru/goods/organization696662.html

BTS マテルドール バービー人形　5体
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