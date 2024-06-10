BTSマテルドールバービー人形5体になります。友人が韓国に行った際、購入し譲り受けた商品になります。※1度違う商品で返品以来がありました私の素人主観のせいでもありますが双方気持ちの良い取引を心がけておりますので画像にて納得した上ご購入お願い致します。返品は致しませんのでご了承下さい。ご不明な点があればコメント下さい。#BTS#BTSフィギュア#マテルドール#韓国



BTS マテルドール バービー人形 5体-



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