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- 【ハードケース付属】YAMAHA ヤマハ トランペット YTR-2321
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商品詳細
【ハードケース付属】YAMAHAヤマハトランペットYTR-2321ご覧いただきありがとうございます。写真が全てになります。中古品の出品となります。ご希望の方ご理解とご了承の上ご検討よろしくお願いします。神経質の方ご遠慮下さい。【動作状況】通常動作確認済となります。【商品の状態】通常使用によるスレや傷がございます。チューニングは多少変色写真で見にくいかもしれない、ご理解下さい。使用に問題はございません。またまた使えます。その他状態は写真にてご確認ください。【付属品】ハードケース上記の状態より、少々お値段をお安くしております。お探しの方、この機会にぜひご検討よろしくお願い致します。
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