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- Ibanez ギターケース IGB924R-BK 【手渡し大歓迎（大阪）】
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商品詳細
Ibanezのギターケースです。型番:IGB924R-BK撥水性、クッション性を備えたケースなのでギターを安全に運べます。ポケットが多いので小物類もたくさん入ります。1年程前に購入し2,3回使用しました。使わなくなったためクローゼットに保管していました。大阪市内での手渡し大歓迎です！手渡しの場合は1500円値引きさせて頂きます。梱包無し、現物手渡しとなります。場所は大阪市内の主要駅周辺で考えています。発送の際はプチプチを巻いただけの状態で梱包致します。手渡しは土日、または平日の21時以降発送は土曜日のみの対応となります。ご了承ください。
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