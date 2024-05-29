S.H.フィギュアーツ ロキ

・ご覧いただきありがとうございます。バンダイスピリッツS.H.Figuartsロキ（アベンジャーズ）開封済中古品になります。・購入後は開封して可動や付属品のチェックをした程度で、その後はパッケージに戻して冷暗所にて保管しておりました。目立つキズや汚れ、退色、関節の緩み等はないと思いますが、あくまで中古品としてご理解ください。・値引きには対応しておりません。値引きの打診やこれに類するコメント、および希望価格の登録をいただいても、応答いたしかねますのでご了承ください。・保管スペースの都合で出品します。購入希望の方は特にコメントする必要はございませんのでそのまま購入くださいませ。すぐに連絡のつく方のご購入を歓迎いたします。・プチプチで包んだ上で段ボールに梱包し、らくらくメルカリ便で発送の予定です。＜検索用＞#マーベル#MARVEL#BANDAISPIRITS#S.H.フィギュアーツ#アベンジャーズ#Avengers#インフィニティ・ウォー#InfinityWar#エンドゲーム#Endgame#アスガルド



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