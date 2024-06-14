【真作】作者不詳/関精拙/人物画賛/唐美人画賛/掛軸/名家伝来/U-636 J

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【真作】【参考】作者不詳/関精拙（賛）臨済宗の僧。天龍寺派管長。天龍寺二百四十世。兵庫県生。諱は元浄。号は青峨。中国・インドに学び、宗義を極める。書画に巧みであった。昭和20年(1945)寂、69才。【作品状態】本紙は紙本肉筆です。本紙は薄汚れあります。表装は概ね良好です。桐合せ箱付軸丈縦143㎝×幅51㎝（作品サイズ27㎝×24㎝）写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。