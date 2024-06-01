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新品BOSS CB-GT100 マルチエフェクターGT-100用キャリングバッグ
商品番号 O61665292860
商品名

新品BOSS CB-GT100 マルチエフェクターGT-100用キャリングバッグ
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 5,632 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BOSSCB-GT100マルチエフェクターGT-100用キャリングバッグ■サイズ：W310mm×D670mm×H120mm■重量：900gスタイリッシュ、軽量、そして丈夫。CB-GT100は、GT-100とその付属品を持ち運ぶために最適なキャリング・バッグです。しっかりとした外装と、厚手のクッションが衝撃や傷から本体を守ります。便利なショルダーストラップもついた2Wayタイプです。プチプチで包んで簡易包装にて出荷させていただきます。また、北海道・沖縄の方は追加送料がかかりますので、購入前にご連絡ください。何かご質問がございましたらコメント欄からお問い合わせください。
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