古磁器　元代　影青蟠桃猿　置物　鑑賞　唐物　中国古玩　美品無傷

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サイズ写真よりご確認下さい商品状態詳細は画像での確認お願いします。商品状態詳細は画像での確認お願いします。色々な物を出品しておりますが、各専門分野のプロではありません。個人出品である事をご理解頂きまして、文章をよく読んで、写真をしっかりみてわからないことがありましたら購入前に質問をお願いいたします商品は全て３Ｎとなります。予めご了承下さい。