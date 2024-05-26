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専用 BBM 2019REP阪神タイガース 湯浅京己 ルーキー 直筆サインカード
商品番号 E93991815030
商品名

専用 BBM 2019REP阪神タイガース 湯浅京己 ルーキー 直筆サインカード
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BBM2019ルーキーエディションプレミアム阪神タイガース湯浅京己ルーキー直筆サインカードです。初期傷や素人保管の旨、宜しくお願い致します。状態は問題ないと思いますが、神経質な方は入札なさらないでください。画像を確認の上、ノークレームノーリターンでお願いします。ジャンル（スポーツ選手）···野球サイン有無···有り性別···男
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