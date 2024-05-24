【真作】平田龍彦/山頭火句/横物/掛軸/名家伝来/AA-263

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【真作】【参考】平田龍彦 平田龍彦（ひらた・たつひこ）1928年生まれ、兵庫県出身京都市立美術専門学校（現、京都芸大）洋画科卒 師・須田国太郎 個人主義で、特に種田山頭火をテーマにした俳画は有名である。現在、無所属【作品状態】本紙は紙本肉筆です。本紙は、多数の糊シミあります。表装は概ね良好です。 桐共箱付 軸丈 縦 143cm× 幅 71cm写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。