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京焼 清水焼 黒塗花丸紋 抹茶茶碗 与山
商品番号 X84286196268
商品名

京焼 清水焼 黒塗花丸紋 抹茶茶碗 与山
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 11,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

京焼清水焼の小川与山の黒塗花丸紋の抹茶茶碗です。桜・梅・椿・紅葉・竹・菖蒲などの四季の草花を描いた「花の丸」が艶のある黒地を背景に鮮やかに浮かびあがります。季節を問わず使える色彩豊かな抹茶碗です。サイズ径11.8cm高さ8cm未使用ですが長期自宅保管品です。共箱には経年によるやけがあります。以上をご理解の上ご購入よろしくお願いいたします。
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