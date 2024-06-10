【専用】加納嘉将 クッション

○即購入‪‪✕‬‪‪値下げ✕取り置き元袋はありませんので別袋にて発送致します。水濡れ防止はしますが、クッションなので過剰包装はしません。自宅にあるものでのリサイクル梱包になります。多少圧縮するかも知れません。発送は最安値での発送方法になります。追跡可能な発送方法や過剰梱包をご希望でしたら、購入前にコメントをお願い致します。その際は送料上乗せの場合があります。コンビニ払いの方は2日以内に支払い可能な場合のみです。即購入可能ですが購入後に一言お願い致します(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)‬BALLISTIKBOYZBBZバリボ日髙竜太加納嘉将海沼流星深堀未来奥田力也松井利樹砂田将宏



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