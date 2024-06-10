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エレキギター　busker's バスカード
商品番号 T78980503798
商品名

エレキギター　busker's バスカード
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 3,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

3年前まで使用していました。今設備がない為音響確認しておりません。ご理解の上ご購入下さい。長期保存商品ですので傷、変色あります。
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