GARNET CROW　PREMIUMライブポスターセット

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商品詳細
GARNETCROWのPREMIUMライブのポスター２枚セットです。筒は大分汚れがあったりシールが折れたりしています。ポスターは壁に掛けられる額に入れていて以前は飾っていました。額もセットでの販売です。別で販売しているGARNETCROWのポスターとのセットも対応します。#GARNETCROW#garnetcrow
http://narcologia.ru/goods/approximate637320.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion981478.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic59237.html
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