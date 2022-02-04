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GARNET CROW　PREMIUMライブポスターセット
商品番号 R93810554507
商品名

GARNET CROW　PREMIUMライブポスターセット
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 8,695 円
在庫状況 あり

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商品詳細

GARNETCROWのPREMIUMライブのポスター２枚セットです。筒は大分汚れがあったりシールが折れたりしています。ポスターは壁に掛けられる額に入れていて以前は飾っていました。額もセットでの販売です。別で販売しているGARNETCROWのポスターとのセットも対応します。#GARNETCROW#garnetcrow
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