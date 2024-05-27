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レイジングサーフ　1BOX 未開封　シュリンク付き
商品番号 R38302926601
商品名

レイジングサーフ　1BOX 未開封　シュリンク付き
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 3,034 円
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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレット強化拡張パックレイジングサーフ　1BOX未開封　シュリンク付きポケモンセンター抽選当選分です。梱包はあけずに届いた状態のこのまま発送いたします種別···パック・ボックス種別/詳細···未開封ボックスシリーズ···ポケモンカードゲーム
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