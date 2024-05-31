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商品詳細
商品の詳細や使用感に関しては画像をご覧ください。水干絵の具に関してはメルカリにて購入したもの、その他は新品で購入して3度ほど使用しました。絵皿に関して、かなり使用感があります。おまけ程度に考えていただけますと幸いです。趣味で長年集めていましたが引越しのため整理をすることにしました。大切にしていただける方にお譲りしたいです。中古品ということをご理解頂ける方のみご購入ください。購入時の値段は総額4万円以上です。バラ売り、お値下げは出来かねます。#岩絵具#顔彩#画材
http://narcologia.ru/goods/moisture64769.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant512882.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly750484.html
水干絵の具・顔彩・岩絵具・絵皿セット
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