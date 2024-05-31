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水干絵の具・顔彩・岩絵具・絵皿セット
商品番号 W46275084390
商品名

水干絵の具・顔彩・岩絵具・絵皿セット
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 4,644 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品の詳細や使用感に関しては画像をご覧ください。水干絵の具に関してはメルカリにて購入したもの、その他は新品で購入して3度ほど使用しました。絵皿に関して、かなり使用感があります。おまけ程度に考えていただけますと幸いです。趣味で長年集めていましたが引越しのため整理をすることにしました。大切にしていただける方にお譲りしたいです。中古品ということをご理解頂ける方のみご購入ください。購入時の値段は総額4万円以上です。バラ売り、お値下げは出来かねます。#岩絵具#顔彩#画材
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