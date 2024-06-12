カトウコバーンさま専用　MXL V67G HE コンデンサーマイク　値下げ不可

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コンデンサーマイク】MXL/ V67G-HE レビューしたかった | MODEEISENNUI



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●へこんでいる部分などがございますので中古品とご理解の上、ご購入検討ください。※他のフリマサイトでも出品してますので、コメントがない限りページを取消する可能性があります。ご検討の方は早めにお願いいたします。①コンデンサーマイク(４枚目の写真にあるように、へこんでいます)②アタッシュケース(綺麗な状態)③ショックマウント④ポップガード(MXLのロゴが欠けてる) こちらのマイクの特性は、低域から高域までのバランスが良く、ナチュラルな音質が特徴であらゆるボーカリストに適しています。専用のポップフィルターも付属し自宅ですぐに本格的なレコーディングが始められます。 バンドを始めた方やおうちでの配信マイクにもおすすめです。#コンデンサーマイク#エムエックスエル #V67#V67G#V67GHE