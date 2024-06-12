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カトウコバーンさま専用　MXL V67G HE コンデンサーマイク　値下げ不可
商品番号 Y17899775206
商品名

カトウコバーンさま専用　MXL V67G HE コンデンサーマイク　値下げ不可
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●へこんでいる部分などがございますので中古品とご理解の上、ご購入検討ください。※他のフリマサイトでも出品してますので、コメントがない限りページを取消する可能性があります。ご検討の方は早めにお願いいたします。①コンデンサーマイク(４枚目の写真にあるように、へこんでいます)②アタッシュケース(綺麗な状態)③ショックマウント④ポップガード(MXLのロゴが欠けてる)　こちらのマイクの特性は、低域から高域までのバランスが良く、ナチュラルな音質が特徴であらゆるボーカリストに適しています。専用のポップフィルターも付属し自宅ですぐに本格的なレコーディングが始められます。　バンドを始めた方やおうちでの配信マイクにもおすすめです。#コンデンサーマイク#エムエックスエル　#V67#V67G#V67GHE
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit405586.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement83999.html
http://narcologia.ru/goods/encourage371272.html
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