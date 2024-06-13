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仮面ライダー電王ガンフォーム\u0026リュウタロスイマジン
商品番号 O83637391194
商品名

仮面ライダー電王ガンフォーム\u0026リュウタロスイマジン
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フィギュアシリーズ···仮面ライダー造形シリーズ···超合金#仮面ライダー電王#ガンフォーム【商品の箱サイズ】縦２６cm横27.5cm高さ８.5cm【商品の状態】箱のまま個人宅で保管してましたので、箱の経年劣化(ベット、喫煙なし)及び箱の凹み、スレがございます。お気になさる方はご遠慮下さいませ。よって、未開封ですが未使用に近いにしました。完成品ではございません。
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