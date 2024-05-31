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American audio CDデッキ
商品番号 B51486379176
商品名

American audio CDデッキ
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 2,880 円
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商品詳細

■DJ用ラックマウントCD/MP3プレーヤー■XLRバランスアウトプット、RCAアウトプット■音飛び防止機構■ピッチ可変幅：+/-4%,+/-8%,+/-16%,+/-100%※MP3ファイルは最大16%まで■テンポロック：曲の音程を変えずに、速さだけを変えることができます。■BPMカウンター■LCDディスプレイ■シングル/コンティニュー再生モード■フレームサーチ：ジョグホイールを使用して曲のCUEポイントを設定できます。■ジョグホイール■CDからUSBへMP3録音（128kbps)■サイズ：482x271x89mm(2U)■重量：4.35kg
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