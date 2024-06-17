深沢幸雄☆銅版画☆ 憂愁の発芽

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商品詳細
深沢幸雄銅版画憂愁の発芽31歳の若さで急逝した清原啓子を師事した深沢幸雄の作品です。外寸法50.5✖️41作品の寸法36✖️29.5☆額なし☆深沢幸雄の作品、他にもあります。
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http://narcologia.ru/goods/procurement196333.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle743466.html
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