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深沢幸雄☆銅版画☆ 憂愁の発芽
商品番号 G44947554480
商品名

深沢幸雄☆銅版画☆ 憂愁の発芽
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

深沢幸雄銅版画憂愁の発芽31歳の若さで急逝した清原啓子を師事した深沢幸雄の作品です。外寸法50.5✖️41作品の寸法36✖️29.5☆額なし☆深沢幸雄の作品、他にもあります。
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate87348.html
http://narcologia.ru/goods/procurement196333.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle743466.html
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