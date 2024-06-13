pop up PARADE 超絶最かわてんしちゃん（超てんちゃん）　フィギュア

フィギュア種類...スケールフィギュア【10/8追記】一時的に価格を5888円→5555円にします。これ以上の値段交渉等は対応いたしかねますので、ご了承ください。超てんちゃんのフィギュアです。開封済み、箱ありです。通常版なので特典等は付属しません。通販で購入後、すぐにケースに入れて飾っていました。部屋が手狭になってきたため出品します。基本的に週末発送となりますので予めご了承ください。



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POP UP PARADE NEEDY GIRL OVERDOSE 超絶最かわてんしちゃん ノンスケール プラスチック製 塗装済み完成品フィギュア



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