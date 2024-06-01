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- 限定 犬山あおい むー顔Tシャツ Lサイズ ゆるキャン△ SEASON2
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商品詳細
限定 犬山あおいむー顔 TシャツライトグリーンLサイズ「ゆるキャン△SEASON2」思惑が外れた時のキャタクターたちが見せる「むー顔」を、キャラクターのイメージカラーのTシャツにプリント小さく「ぐだキャン△」とワンポイントデザインが入っています。シンプルでかわいいTシャツです。金欠のため泣く泣く出費しました。暗所のグッズボックスに入れて保管してました。興味のある方よろしくお願いします。配送は安心の保証付き匿名配送の楽々メルカリ便かゆうゆうメルカリ便になります。ゆるキャンキャンプアウトドア
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