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YAMAHA DX7 2-FD シンセサイザー キーボード ヤマハ
商品番号 O10219550712
商品名

YAMAHA DX7 2-FD シンセサイザー キーボード ヤマハ
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 15,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

全鍵盤の音出し、ボタン、確認済みですが、全ての動作確認はしていません。キズ、スレなどあります。本体のみの出品です。DX7Ⅱ-FD
http://narcologia.ru/goods/diamond825358.html
http://narcologia.ru/goods/septet799119.html
http://narcologia.ru/goods/enquire659789.html
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