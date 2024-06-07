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トゲチック 美品 ポケモンカードe
商品番号 F60922692040
商品名

トゲチック 美品 ポケモンカードe
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 3,288 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ポケモンカードeの出品でございます。「第2弾地図にない町」・トゲチックキラ入手時からカードファイルにて大切に保管しております。素人保管の為、完全美品をお求めの方、初期傷などを気にされる方の購入及びクレームはトラブル防止のためお断りさせていただいております。ご理解願います。目立った傷や汚れ等はございません。状態は良好で美品です。カード状態は写真をご参考にお願いします。出品内容に関するお問い合わせ、価格交渉等ございましたら、コメント欄にて承りますのでお願い致します。種別···シングルカードシリーズ···eシリーズセット···拡張パック第2弾地図にない町#ポケカ#ポケモンカード#ポケモンカードe#ポケモンカードまとめ買い
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