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コスベイビー　ヴェノム　ロリポップ
商品番号 Y22736012392
商品名

コスベイビー　ヴェノム　ロリポップ
ブランド名 ホットトイズ
特別価格 税込 2,034 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ホットトイズ　コスベイビー　ヴェノムです。コレクション整理のため出品いたします。カーテン閉めっぱなしの趣味部屋でガラスケースに入れて飾っていたため、美品かと思います。値下げ交渉はご遠慮ください。箱には細かいスレや折れがあります。中古品にご理解のある方はご検討よろしくお願いいたします。マーベル　ホットトイズ　コスベイビー　ヴェノム　ロリポップ　キャンディ　フィギュア　marvelhottoyscosbabyvenom
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