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商品詳細
ホットトイズ コスベイビー ヴェノムです。コレクション整理のため出品いたします。カーテン閉めっぱなしの趣味部屋でガラスケースに入れて飾っていたため、美品かと思います。値下げ交渉はご遠慮ください。箱には細かいスレや折れがあります。中古品にご理解のある方はご検討よろしくお願いいたします。マーベル ホットトイズ コスベイビー ヴェノム ロリポップ キャンディ フィギュア marvelhottoyscosbabyvenom
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