Ibanez アイバニーズ アクティブベース ERGODYNE EDC700

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他にも色々な楽器の出品をしております。よろしければ下記カーサ楽器店よりご覧ください⭐️ #カーサ楽器 ⭐️沖縄、北海道、離島の方は購入前にお声かけください。基本送料込みですが、離島は送料が変わりますので宜しくお願い致します。(エレキベース)基本的に発送はネックを外した状態で梱包致します。発送時に写真の弦を外し同封致します。160サイズ内であればメルカリ便で送料込みで対応致します。【ネックを外さず発送する場合】沖縄、北海道、離島の方は購入前にお声かけください。サイズが160を超える場合、宅急便の発送は送料込みでは対応出来ませんので宜しくお願い致します。アイバニーズ製アクティブ仕様の海外モデルとなります。非常に個体数が少なく希少品が高いモデルです。人間工学に基づいたエルゴノミックデザインが秀逸で、非常に弾きやすくどんなプレイスタイルにもマッチします。深い切れ込みのダブルカッタウェイにアーチのかかったボディシェイプ、ピックアップ上下のシェイプが素晴らしく、ピッキングもスムーズ、フィンガーピッキングやチョッパーの演奏性も抜群です。種類···エレキベース種類...エレキベース