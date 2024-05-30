⭐YAMAHA⭐ヤマハ⭐トランペット⭐YTR-2320E⭐(176)

✋国産YAMAHAのトランペット YTR-2320E です。全体的綺麗ですが少しキズがあります。✅商品説明・メーカー：YAMAHA ヤマハ・型番：YTR-2320E・トランペット・調子：B♭、・ベル材質：イエローブラス・表面仕上げ：ラッカー塗装✅商品状態・中古（出品前に洗浄\u0026整備済）・全体的に綺麗な感じです。・軽い凹みが一か所（写真９）・少しキズがあります。✅付属品・ハードケース・マウスピース（ノーブランド 5C）✅配送方法・ヤマト運輸・ダンボール箱に梱包して発送・1〜2日で発送#YAMAHA#ヤマハ#トランペット#マウスピース#TRUMPET#JAZZ#吹奏楽#管楽器#マウスピース#マーチング#オーケストラ#ブラスバンド#初心者#트럼펫#喇叭#YTR2320E種類...トランペットアクセサリー・パーツ...ケースアクセサリー・パーツ...マウスピースレベル...初心者