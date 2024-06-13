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アイドルマスター SideM ちびぐるみ まとめ売り
商品番号 O60614439984
商品名

アイドルマスター SideM ちびぐるみ まとめ売り
ブランド名 バンダイスピリッツ
特別価格 税込 5,504 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【アイマスSideM】マスコット☆アイドルマスターSideMちびぐるみvol.1DRAMATICSTARS◎桜庭薫×5個◎柏木翼×2個☆アイドルマスターSideMちびぐるみvol.2S.E.M◎硲道夫×2個◎山下次郎×4個W◎蒼井享介×1個☆アイドルマスターSideMちびぐるみvol.3Jupiter◎天ヶ瀬冬馬×4個☆アイドルマスターSideMちびぐるみvol.4High×Joker◎伊瀬谷四季×6個◎秋山隼人×1個◎若里春名×1個◎榊夏来×3個10種計28個セット（バラ売り不可）●サイズ：縦　約12cm横　約8cm●状態：（未使用に近い）クレーンゲームで獲得後、袋に入れて保管しております。新品・未使用品（タグ付）ですがアミューズメント商品であるため、多少の傷や汚れはご了承ください。●配送：（80サイズ予定）防水処理（ビニール）して（ダンボール）梱包後、メルカリ便にて配送致します。梱包作業時の状態により、多少の圧縮や緩衝材の使用を行う場合もございます。●☆出品中全品、おまとめ購入大歓迎☆複数商品を同時購入頂きますと、大幅値引致します。値引後の金額については送料他経費諸々も考慮しご提示させて頂きますので、コメント欄にてお気軽にお尋ね下さい。
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