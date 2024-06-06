ポケモンカード　アスナ

状態は画像確認してください。素人保管であることをご理解いただける方のみご検討ください。すり替え防止のため、返品対応は致しかねます。ご購入いただけたら、スリーブに入れて発送致します。質問等ございましたらコメントお願いします。











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