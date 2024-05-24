【美品】ZO-3 ブラック アンプ内蔵ミニギター ヘッドフォン端子付

◆ZO-3アンプ内蔵ミニギターブラックヘッドフォン端子付きです！自分の世界に没頭して弾きまくれます！出品前に全体的なクリーニング、各部調整/メンテナンス済みです。また、弦を新品に張り替えておりますのでご購入後すぐにご使用いただけます。（弦を緩めて発送致しますので 到着後はチューニングをお願い致します）内蔵アンプ、外部アンプ、ヘッドフォンともに音が出ることを確認しております。各部、ガリはほとんどございません。ネックも素人目ですがソリは無くフレットも8割以上は残っており弾くことに支障はございません。傷やすり傷、色焼けはありますが、全体的には、綺麗な状態です。（詳細は画像でご確認お願い致します）本体のみの出品となります。※他サイトとの同時出品はしておりませんので 即ご購入頂けます。※送料込みです。 らくらくメルカリ便にて発送予定です。何卒ご検討の程宜しくお願い致します。検索用#FERNANDES#フェルナンデス#ぞーさん#ゾウサン#アンプ内蔵#ミニギターカラー···ブラック系ボディタイプ···ソリッドピック形状···その他シリーズ···その他アクセサリー・パーツ···アンプタイプ···その他



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