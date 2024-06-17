YAMAHA ヤマハ　トランペット　YTR-632 YTR632

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商品詳細
種類···トランペットアクセサリー・パーツ···マウスピース・ハードケースレベル···中〜上級者ご覧いただきありがとうございます。YAMAHAYTR-632レッドブラス(赤ベル)トランペットです。1970年代にヤマハが製造したニニ・ロッソが愛用した事で知られる当時のプロモデルのトランペットです。古いモデルですが、現在でもコレクターや奏者の間で人気があります。ごく細かい凹みや傷はありますが、年式にしては状態はかなり良い方だと思います。よく見ないとわかりませんがクリアラッカーが薄くなり補修した箇所があります。(写真5〜7)分解・管内洗浄・オイルメンテナンスはしました。(写真8)各作動管、ピストンはスムーズに動きます。ご購入後は、すぐにご使用いただけます。他の物を入手しましたので、出品する事にしました。内容トランペット本体マウスピース(YAMAHA11)YAMAHA純正ハードケース古い物になりますので、細かい傷や汚れが気になる方はご遠慮下さい。ご理解いただける方でお願い致します。
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