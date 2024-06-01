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新品未開封　Yu NGABA イーブイズスペシャルボックス　1box
商品番号 H64580310012
商品名

新品未開封　Yu NGABA イーブイズスペシャルボックス　1box
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 3,255 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···ポケモンカード(ポケカ)緩衝材に梱包し段ボールで発送します。プロモカードは付属しません。値下げは自分のタイミングで行うのでリクエストにはお応えしていません。ポケカポケモンカードイーブイヒーローズサプライセットデッキシールドプレイマットブイズ
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