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- 新品未開封 Yu NGABA イーブイズスペシャルボックス 1box
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商品詳細
種類···ポケモンカード(ポケカ)緩衝材に梱包し段ボールで発送します。プロモカードは付属しません。値下げは自分のタイミングで行うのでリクエストにはお応えしていません。ポケカポケモンカードイーブイヒーローズサプライセットデッキシールドプレイマットブイズ
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